Antikacıdan İnternetteki Antika Alımına Uyarı

Antika piyasasında ürünlerin gerçek değerinin çok üzerinde fiyatlarla sunulması tüketicileri mağdur edebiliyor. Eskişehir'de antikacı olan Bayram Çağlayan, 80'li yıllara ait perdeler ve fincan takımları gibi ürünlerin 100 bin lirayı bulan fahiş fiyatlarla satılmaya çalışıldığına dikkat çekiyor. Çağlayan, kendi dükkanında bu ürünlerin çok daha makul fiyatlara satıldığını belirterek, vatandaşlara yeterli araştırma yapmadan alışveriş yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

"İnsanlar elindeki 100 liralık ürünü 1000 liraya satmanın peşinde"

Geçtiğimiz aylarda 80'lere ait perdeleri 100 bin lira gibi fiyatlara satmaya çalışan insanlar olduğunu ama aslında bu perdelerin bu fiyatlarda olmaması gerektiğinden bahseden antikacı Bayram Çağlayan, "Bu konuyla ilgili başta mezatlar olmak üzere her yere uyarılarımızı yaptık. Şu anda dükkanımda 80'lerden kalma perdelerden 50-60 tane var. Tanesini 250 liraya veriyorum. Bunun dışında bir zamanlar özellikle Almanya'dan gelen 80'lere ait sarı renkli çay fincanları vardı. Bu fincan takımlarını da şu an yine 100 bin lira gibi fahiş fiyatlara satmaya çalışanlar oluyor. Benim dükkanımda da bu fincan takımlarından bolca var. Fiyatları ise 750 ila bin lira arasında değişmektedir. İnsanların neden böyle yaptıklarını anlamıyorum. Hala bunlar ve diğer antika ürünlerde olması gereken fiyatların çok üstünde paralar isteniyor. Serbest piyasa ve antika olduğu için fiyatlara kimse müdahale edemez ama sırf bu yüzden de böyle paralar istenmemelidir. Vatandaşın dikkatli olması gerekiyor. İnsanlar elindeki 100 liralık ürünü bin liraya satmanın peşinde" dedi.

"Yeterince araştırılmadan antika ürün alınmamalıdır"

İnternetten yapılan antika satışları ile ilgili düşüncelerini de belirten Çağlayan, "İnternetten antika satışı sıklıkla yapılıyor. Çok başımıza geliyor: Vatandaş internetten 100 bin liraya bir antika almış, 150 bin liraya bana satmak istediğini söylüyor. Bende de çeşit bol. Aynı ürünü çıkartıp gösteriyorum. 'Ben bunu 10 bin liraya satıyorum' diyorum. Şaşırıp kalıyor, 'olur mu öyle şey' diyor. Yeterince araştırmayıp bilmeyince ederinin çok üstünde fiyatlara ürün alabiliyorlar" diye açıkladı. - ESKİŞEHİR