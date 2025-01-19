Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu

Ateşkes saatinde Gazze'ye saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Gazze'de ateşkes beklenirken Netanyahu'dan yeni bahane

Dünyanın beklediği habere dakikalar kala Netanyahu'dan yeni bahane
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti

Antalya'nın Geçmişi ve Geleceği Çalıştayda Ele Alındı

Antalya'nın Geçmişi ve Geleceği Çalıştayda Ele Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda, MÜSİAD Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği detaylı bir şekilde tartışıldı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş, Antalya'nın ulusal ve uluslararası ticaret ile turizmdeki önemine vurgu yaptı.

Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Çalıştaya katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş, "Antalya, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş moderatörlüğünde MÜSİAD Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "MÜSİAD Antalya'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı" yoğun katılımla tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda, MÜSİAD Antalya'nın mevcut durumu, potansiyeli ve gelecek hedefleri ele alındı.

Prof. Dr. Hakkı Aktaş: "MÜSİAD Antalya, ortak aklın gücüyle geleceği şekillendiriyor."

Antalya'nın iş dünyası için taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Aktaş, "Antalya, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek, hem bireysel hem kurumsal düzeyde güçlü bir strateji geliştirmekle mümkün. Bugün burada bir araya gelerek ortak aklın gücünü harekete geçiriyoruz. Geçmişteki tecrübelerden ders alarak bugünü doğru analiz ediyor, geleceğe dair sağlam adımlar atıyoruz. MÜSİAD Antalya'nın bu vizyoner yaklaşımı, yalnızca bölgesel kalkınmayı değil, ulusal ekonomiye de büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Yusuf Akgül: "Birlikte düşünerek, katma değer odaklı bir yol haritası oluşturacağız"

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise çalıştayın önemine vurgu yaparak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler üretmek için tüm üyelerin katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Akgül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalıştay yalnızca mevcut durumumuzu değerlendirmek için değil, geleceğimizi şekillendirmek adına düzenlenmiştir. Amacımız, MÜSİAD Antalya'nın ve bölgemizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek ve üyelerimize sosyal, ticari ve ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunmaktır. Ortak akıl ve dayanışma ile 2025 yılının yol haritasını birlikte oluşturacağız."

Akgül, MÜSİAD Antalya'nın bugüne kadar çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, geçmişte emek veren tüm üyelere teşekkür etti. Çalıştayın sonunda, ortaya çıkan fikirlerin, şehrin ve derneğin geleceğine ışık tutacak projelere dönüştürülmesi için bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
img

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.