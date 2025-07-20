Antalya Havalimanları Temmuz'da Rekor Ziyaretçi Girişi Sağladı

Antalya Havalimanları Temmuz'da Rekor Ziyaretçi Girişi Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Temmuz'da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleştiğini, bu sayının temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "19 Temmuz tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya, Temmuz'da rekora doymuyor. 19 Temmuz tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti. 11 Temmuz'da 100 bin 681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz'da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık. 1 Ocak - 19 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687'ye ulaştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır

Ali Erbaş'ın konuşması toplu nikah törenine damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.