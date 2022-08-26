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Antalya haberleri! Antalya Valisi Yazıcı'dan Rektör Sözbir'e ziyaret

Yerel Haberler

Antalya haberleri! Antalya Valisi Yazıcı'dan Rektör Sözbir'e ziyaret

Antalya haberler... Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, yeni görevinin kendisine, Düzce Üniversitesi'ne, Düzce'ye ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, yeni görevinin kendisine, Düzce Üniversitesi'ne, Düzce'ye ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Yazıcı, bir Düzceli olarak Düzce Üniversitesi'nin yakalamış olduğu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu başarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Düzce Üniversitesi'ni kazanan öğrencileri tebrik eden Yazıcı, yeni başlayacak akademik dönemde herkes için başarı dileklerinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ülkemizin her bölgesinden Düzce'ye gelen öğrencilerin ihtiyaçları karşısında kolaylık sağlamada ellerinden gelenin yapılacağını ifade etti. Düzce'nin kurumlarıyla olduğu kadar, ülkemizin farklı şehirlerindeki kurumlarla da yapılacak iş birliklerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerin gelişmesi için yapılacak her türlü iş birliklerine hazır olduklarını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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