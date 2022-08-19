Antalya haberi! Döşemealtı Belediyesi İş Arayanları İşverenle Buluşturuyor

Döşemealtı Belediyesi, ilçede yaşanan istihdam sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Nar Masa ekipleri, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için kariyer günleri düzenliyor.

İlçede istihdama katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Döşemealtı Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için kariyer günleri düzenliyor. Nar Masa ekipleri, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden günler öncesinden duyurular yaparak kariyer günlerine iş ihtiyacı olanları davet ediyor.

Belediye Nar Masa İş-Kur Ofisi, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fasdat Gıda'da çalıştırılmak üzere 30 personel alımı için kariyer günü düzenledi.

Daha önce iş için belediyeye başvuran 130 kişi tek tek aranarak görüşmeye davet edilerek, işveren temsilcileriyle buluşturuldu.

Döşemealtı Belediyesi Toplantı Salonu'nda hem toplu hem de birebir yapılan görüşmelerde kadın ve erkek olmak üzere işe alınacak 30 personel için insan kaynakları sorumluları mülakat yaptı. Şartları uyanlar için işe alım süreci başlatılarak gereken evrakların tamamlanması için süre verildi.