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Antalya'da Şiddetli Rüzgarı Fırsat Bilen Sörfçü

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde şiddetli rüzgarı fırsat bilen uçurtma sörfçüsü sörf keyfi yaptı. Zaman zaman rüzgarın şiddeti ile ayağı denizden kesilen sporcu, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde şiddetli rüzgarı fırsat bilen uçurtma sörfçüsü sörf keyfi yaptı. Zaman zaman rüzgarın şiddeti ile ayağı denizden kesilen sporcu, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya da güne yağış ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kötü hava koşulları dolayısı ile ıssızlaştı. Fırtına ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Bu dalgaları fırsat bilen bir uçurma sörfçüsü, Boğaçayı'nın denizle buluştuğu noktaya geldi. Hava 17, deniz suyu sıcaklığının 19,2 derece ölçülürken, şiddetli rüzgarlı havayı fırsata çeviren sörfçü bu anları keyfe çevirdi. Adrenalini yüksek sörf tutkunu, sörf tahtalarıyla uçurtmasını da yanına alarak kendini denize bıraktı. Şiddetli rüzgarla o anların keyfini çıkaran sörfçü, zaman zaman ayağını denizden keserek yukarı fırladı. Diğer taraftan yarı zaman zaman yarı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte Konyaaltı Sahili'nin turkuaz renge büründüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konyaaltı Sahili Antalya Hava Durumu Yerel Spor Güncel Haberler

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