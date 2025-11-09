Haberler

Antalya'da Hastane Bahçesinde Satılık 1984 Model Tofaş Kartal

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir hastanenin bahçesinde bulunan 1984 model Tofaş Kartal marka otomobil, arkasındaki satılık ilanıyla dikkat çekti. Araç için 100 bin lira isteniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastane bahçesinde park halindeki 1984 model Tofaş Kartal marka otomobilin arkasındaki satılık ilanı görenlerin ilgisini çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde park halinde bulunan 1984 model Tofaş Kartal marka otomobil, üzerindeki dikkat çekici satılık ilanıyla görenleri şaşırttı. Arka camına asılan ilanda, "Satılık Antik Muratti Kartal; Ruhsatlı (çeki), motor yeni, 4 yeni amortisör, yeni fren sistemi" ifadeleri yer aldı.

Otomobilin kaportasının büyük bölümünün mevcut boya üzerine elle boyandığı görüldü. Hastanede tedavisinin ardından otomobile binen bir vatandaş, aracın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımın aracı 84 model ve 100 bin lira istiyor. Motoru, muayenesi, yürürü yeni. Sadece kasası biraz yaşlı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
