Antalya'da 14. Gazipaşa Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 14'üncü Gazipaşa Tarım Fuarı, düzenlenen törenle dün kapılarını açtı. 4 Mayıs'a kadar açık olacak fuarda 70 firma tanıtım faaliyeti yürütecek.

Açılışın ardından fuara katılan firmaların stantlarını gezen Gazipaşa protokolü ve vatandaşlar, firma yetkililerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Fuar programı çerçevesinde yarın BATEM'de görevli Doç. Dr. Filiz Öktürem Asri tarafından Gazipaşalı üreticilere "Muzlarda Gübreleme ve Bakım" konulu seminer, üçüncü günü Ziraat Mühendisi Dr. Süleyman Bayram tarafından "Avokado Bakım ve Beslemesi" konusunda üreticilere seminer verilecek. Aynı gün ürün yarışması yapılacak. - ANTALYA