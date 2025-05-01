Antalya'da 1 Mayıs Kutlamaları Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(ANTALYA)- Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda dikkati çeken görüntülerden biri Pokemon çizgi filmindeki Pikachu karakterinin kostümüyle katılan vatandaş oldu.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, renkli görüntülerle kutlandı. Konyaaltı Caddesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kutlamalarda dikkat çeken isimlerden biri ise, sosyal medyada "Pikachu kostümlü protestocu" olarak tanınan Hasan Taşkan oldu. Daha önce Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşünde Pikachu giysisiyle TOMA'dan kaçarken görüntülenen ve kısa sürede fenomen haline gelen Taşkan, bu kez Tez-Koop-İş Sendikası kortejine katıldı.

"TEZ-KOOP İş Sendikası" yazılı yelek giyen genç, alandaki katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kutlamalara katılanlar, Pikachu kostümlü gençle şarkılar eşliğinde dans etti.