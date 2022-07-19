Antalya Büyükşehir, Personeline Yönelik İletişim Semineri Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'te görev yapan personeline yönelik, 'İletişim Üçgeninde Avatar Olmak' başlıklı bir iletişim semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü, çeşitli konularda personele yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Serik'te Başkan Danışmanı Dr. Nurettin Mert Batu tarafından verilen iletişim eğitimiyle, çalışanların iş ve sosyal yaşamlarında 'pozitif psikolojik' bakış açısını kazanması amaçlanıyor.

Seminerde etkin iletişim, etkin dinleme ve beden dili anlatılırken; iletişimin nasıl kuvvetlendirileceği de tartışıldı. Seminerde konuşan Batu, "Etkili iletişimde en önemli konulardan biri kişinin kendisini tanımasıdır. Etkin dinlemenin dört aşaması vardır. Duyma, dikkat, anlama ve hatırlama gerçekleştiği sürece problemler ortadan kalkar" dedi.

Başkan Danışmanı Dr. Mert Batu tarafından verilen eğitim, etkili iletişim yöntemleri ve motivasyonun iş hayatındaki önemi ile devam etti. Motivasyonun önündeki en büyük engelin olumsuz düşünceler olduğuna vurgu yapıldı. Personel üzerinde iş aidiyetinin kazandırılması, takım çalışması ve iletişimin önemine değinen Batu, kamu hizmeti veren belediyelerde yurttaşlarla diyaloğun önemine de değindi. Batu, "Belediyelerin hizmetlerini halka yansıtırken vatandaşla en fazla iletişime geçen sizlersiniz. Bu nedenle personelimiz beden diline ve konuşmalarına özen göstermelidir. Vatandaşın almış olduğu hizmetten memnuniyeti siz personelimizin iyi hizmeti ve güler yüzüyle olacaktır" diye konuştu.

ANKA / Yerel