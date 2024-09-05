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Ankara Ticaret Odası'nda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi toplantısı düzenlendi

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin sunumlarıyla gerçekleştirilen 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' (EİDS) uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin sunumlarıyla gerçekleştirilen 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

ATO Meclis Salonu'nda, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya, ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret Dairesi Başkanı Erdem Karaman, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Cansu Koyulhisarlı ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Programın açılışında konuşan Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram, sektörel bilgilendirme toplantılarının, sektör temsilcilerinin de ortak amacı olan ticaretin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi açısından önemine dikkat çekti. Bayram, ilan doğrulama uygulamasına da değinerek, "Özellikle, sektörümüzün dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olan elektronik ilan doğrulama uygulaması, hem tüketicilerin hem de iş dünyasının menfaatlerini koruma noktasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, siz değerli katılımcıların bilgi ve tecrübelerinin bu sürece katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Programda, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret Dairesi Başkanı Erdem Karaman, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" yetki doğrulama uygulamasının amacı ve işleyişine ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Sunumun ardından, Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram'ın moderatörlüğünde, Sektörel Ticaret Dairesi Başkanı Erdem Karaman ve Ticaret Uzmanı Cansu Koyulhisarlı'nın katılımıyla soru-cevap bölümüne geçildi. ATO üyelerinin sorularının Bakanlık yetkililerince birebir cevaplandığı toplantıda, uygulama hakkında görüş ve öneriler de aktarıldı. Program, plaket sunumları ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya, 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Meclis Üyesi Deniz Sayın, Komite Üyeleri Mustafa Ünal, Özgür Tekin ve Mehmet Turalı da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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