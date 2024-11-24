Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Yakınında Kış Eğlencesi: Elmadağ Kayak Merkezi

Ankara'nın Yakınında Kış Eğlencesi: Elmadağ Kayak Merkezi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşamki kar yağışının ardından Elmadağ Kayak Merkezi, kış tatilini değerlendirmek isteyen Ankaralıların uğrak yeri oldu. Kayak, kızak ve ata binme gibi aktivitelerle dolu keyifli bir hafta sonu geçirildi.

Dün akşam etkisini gösteren kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen Elmadağ, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen Ankaralıların buluşma noktası oldu. Ankara'ya sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Elmadağ Kayak Merkezi, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir kış deneyimi sundu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Başkentliler, karın keyfini kayak yaparak, kızakla kayarak ve kar üstünde ata binerek çıkardı. Özellikle kızakla kayan çocuklar ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu. Karda ilk kez kızakla kayma deneyimi yaşayanların yaşadığı ufak kazalar ise keyifli anlara sahne oldu.

Kayak merkezine çocukları ve torunlarıyla gelen bir ziyaretçi, "Kar yağınca hemen buraya geldik. Çocuklar hafta sonu eğlensin diye Çubuk'tan kalkıp geldik. Herkes çok eğleniyor. Çok güzel bir yer, keşke her ilde böyle bir imkan olsa" dedi.

Bir başka ziyaretçi ise mutluluğunu dile getirerek, "Karın yağmasını bekliyorduk ve gerçekten muhteşem oldu. Şehir merkezinde kar erimişti ama burada kar manzarası harika. Çocuklarla birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Hava da çok güzel, ortam da. Ankara'nın ilk karı için burası mükemmel bir tercih" diye konuştu.

Ziyaretçiler eğlencenin yanı sıra mangal yakarak karın tadını çıkarırken, çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirdi. Elmadağ Kayak Merkezi'ndeki yoğunluk, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Ankara'nın yanı başındaki bu doğa harikası, Başkentlilere unutulmaz bir hafta sonu sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 ilimizde eğitime kar engeli

4 ilimizde eğitime kar engeli

 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti
Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü? Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı? Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.