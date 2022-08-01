Ankara haberleri: Pursaklar Belediyesi, iş arayanlara çare oluyor

Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak için işveren ile işçileri buluşturmaya, ilçedeki vatandaşların istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla iletişime geçerek, ilçe sakinlerinin istihdam edilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi, 60 personel alımı yapacak olan bir işletme için özgeçmiş bırakan 112 kişiyle iletişime geçti. 112 kişiden 21'inin şartlara uygunluk sağladığı öğrenildi. Firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.

"Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri mutlu ediyor"

Birçok vatandaşın iş bulmasına imkan ve olanak sağladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediye olarak bu zorlu günlere hemşehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor, esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Firmalar işçi bulmakta zorlanıyor. Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri mutlu ediyor. İlçemizdeki esnaflarımızla her zaman dirsek temasında bulunmaya devam ederek vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA