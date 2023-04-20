Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Modern Pentatlon Dünya Kupası'na Lojistik Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun koordinasyonunda düzenlenen ‘UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası’na lojistik destek verdi. Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen yarışlarda, 32 ülkeden 154 sporcu dereceye girmek için rakipleriyle mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun koordinasyonunda düzenlenen 'UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'na lojistik destek verdi. Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışlarda, 32 ülkeden 154 sporcu dereceye girmek için rakipleriyle mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kulüpler ve federasyonlar tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına destek vermeye devam ediyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı da Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun koordinasyonunda düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'na lojistik destek sağladı.

Ankara Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde başlayan UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'na, 32 ülkeden 76 kadın ve 78 erkek olmak üzere toplam 154 pentatlon sporcusu 5 farklı spor dalında katıldı. Başkentte Binicilik, Eskrim, Yüzme, Koşu ve Atış branşlarında mücadele eden sporculardan dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi. İki gün süren müsabakalar Karışık Bayrak Yarışı ile son buldu.

Önemli bir spor organizasyonu düzenlendiğini belirten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Burak Özgül, "2024 Paris Olimpiyatları öncesinde ilimiz önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 32 ülkeden 154 sporcunun katıldığı organizasyona katkı sağladık. Ankara'da yapılan ulusal ve uluslar arası organizasyonlara destek ve katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Serhat Aydın da ABB'ye verdiği destek için şu sözlerle teşekkür etti:

"Dünya Kupası 2'nci ayak yarışını yaptık. Dünyanın en zorlu müsabakalarından biri. Modern pentatlon 5 disiplinden oluşan bir branş. Organizasyonumuzu Ankara Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirirken Büyükşehir Belediye'mizin de çok büyük yardımları oldu bize. Ankara Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederiz."