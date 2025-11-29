Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Sert Açıklamalar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sinop'taki parti binası açılışında yaptığı konuşmada enflasyon, faiz ve işsizlik gibi ekonomik sorunların sorumlularını eleştirerek, iktidara ve muhalefete yönelik ağır ifadeler kullandı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Enflasyonun sebebi kim? Tayyip Bey'e göre Kemal Kılıçdaroğlu. Faizin sebebi ne? Cumhurbaşkanı'na göre Meral Hanım. İşsizliğin sebebi ne? Hep bu dış mihraklar. Bu satın alma gücünüz, bu kiralar niye artıyor? Avrupalılar istiyor. Bu tarlalardaki ürünlerinizin hakkı niye verilmiiyor? İsrail lobisi. Bu faiz ne? Hep bu faiz lobisi. Alçak. Hep bunların yaptığı şey. Bizimkiler teflon tava gibi üstlerine hiçbir şey yapışmıyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il binası açılışı için Sinop'a geldi. Ağıralioğlu, ilk olarak esnaf ziyareti, ardından halk buluşması ve son olarak partisinin il binası açılışına katıldı.

" 'İtibardan tasarruf olmaz' diye memleketin kaynaklarını har vurup harman savunmakla bitmiş"

Halk buluşmasında konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bütün bunlara 23 yıldır sebep olanlar diyor ki hep CHP yüzünden bunlar oldu. İyi mi? Memlekette muhalefet sorunu var. Memlekette önce iktidar sorunu var. Elinde her şeyi yapma kudreti olduğu halde ismi adalet soyadı kalkınma olduğu halde ismiyle soy ismiyle müsemma olamamış, adaletle ülkeyi kalkındıramamış. 2002'de verdiği sözleri tutamamış. Tasarrufla başlamış, israfla bitmiş. Tevazuyla başlamış, kibirle bitmiş. Planla başlamış, savruklukla bitmiş. Kibirle bitmiş. 'İtibardan tasarruf olmaz' diye memleketin kaynaklarını har vurup harman savunmakla bitmiş. Beytülmala el sürmekle bitmiş. Milletini unutmakla bitmiş. Milletin tepeden bakmakla bitmiş bir hikaye var önümüzde.

"Bizimkiler teflon gibi üstlerine hiçbir şey yapışmıyor"

Enflasyonun sebebi kim? Tayyip Bey'e göre Kemal Kılıçdaroğlu. Faizin sebebi ne? Cumhurbaşkanımıza göre Meral Hanım. İşsizliğin sebebi ne? Hep bu dış mihraklar. Bu satın alma gücünüz, bu kiralar niye artıyor? Avrupalılar istiyor. Bu tarlalardaki ürünlerinizin hakkı niye verilmiyor? İsrail lobisi. Bu faiz ne? Hep bu faiz lobisi, alçak. Hep bunların yaptığı şey. Bizimkiler teflon tava gibi üstlerine hiçbir şey yapışmıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
