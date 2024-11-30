Amasya Üniversitesi'nde Havalı Tüfek ve Tabanca Atıcılığı Poligonu Açıldı

Amasya Üniversitesi'nde havalı tüfek ve tabanca atıcılığı poligonunun açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atışının aynını denedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla gümüş madalya kazanıp gündem olan Dikeç'ten esinlenen Rektör Turabi, bu alandaki hünerini de sergiledi.

Prof. Dr. Turabi, öğrencilerine sunulan fırsatların, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. - AMASYA