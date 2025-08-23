Amasya'da Üzerlik Otuna Büyük İlgi

Amasya'da bir vatandaş, dağ yamaçlarında tek tek topladığı üzerlik otlarını buketler halinde 100 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan otlar, kurutulduktan sonra evlere asılıyor ve nazardan korunmak isteyenler tarafından rağbet görüyor.

Geleneksel tıpta kullanılan üzerlik otunu hasat etmek için şehir yüksek kesimlerine sabahın erken saatlerinde çıkan işçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, yamaçlardaki kuru otlar arasında üzerlik otlarını tek tek topluyor. Eftelioğlu, topladığı otları buket yaparak 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Nazardan korunmak için evlere asılan üzerlik otuna büyük ilgi olduğunu belirten Eftelioğlu, "Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ikinci haftasından itibaren toplamaya başlıyoruz. Toplaması meşakkatli. Fiyatı 100 TL'den başlıyor. Çok talep var" dedi. - AMASYA