Amasya'da Şeker Pancarları Yüklü Römork Devrildi

Amasya'da şeker pancarı yüklü traktör römorku devrildi. Traktör sürücüsünün ve yardımına yetişmeye çalışanların ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Kışlabeyi köyünde yaşayan çiftçi Semih Pelit, tarladan hasat edilen 8 ton şeker pancarını traktör römorkuna yükleyip teslim etmeye gitti. Kaygan yolda yokuşta kalan traktör bir anda geri geri manevra yaptı. Kontrolden çıkan römork yan yatarak devrildi. Korku dolu anlar genç çiftçinin ağabeyinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O sırada soğukkanlı olmaya çalıştığını belirten 27 yaşındaki Pelit, yardımına yetişmeye çalışan arkadaşıyla birlikte kazayı yaralanmadan atlattıklarını söyledi.

Köy muhtarı Osman Akgül ise, "Köylülerimizle birlikte devrilen römorku düzeltip yeniden doldurduk" diye konuştu.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan da, temasa geçip durum hakkında bilgi aldıkları genç çiftçiye geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - AMASYA