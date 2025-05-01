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Amasya'da 1 Mayıs Kutlamaları Yağmur Altında Yapıldı

Amasya'da 1 Mayıs Kutlamaları Yağmur Altında Yapıldı
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Amasya'da işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yağmur altında türküler ve halaylarla kutladı. Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, işçi haklarının iyileştirilmesi için pankartlar açıldı ve sloganlar atıldı.

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA)- Amasya'da işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yağmur altında türküler ve halaylarla kutladı.

Amasya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Yavuz Selim Meydanı'ydı. Kutlamalara çok sayıda işçi, vatandaş ve sivil toplum kuruluşları katıldı. İşçi sosyal haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için pankartlar açılarak sloganlar atıldı.

Kutlamada konuşan Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı Satılmış Ayan, "İşçiler, emekçiler, kadınlar ve emekliler, insanca yaşam mücadelesine karşı tek sermayesi emeği olan arkadaşlar, gelmiş geçmiş bütün değerleri yaratanlar merhaba. Olumsuz hava şartlarına rağmen alanları dolduran, bu güzel günü kutlayan tüm arkadaşlara selam olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri ve işçiler, etkili olan sağanak yağış altında halay çekerek kutlamalara devam etti.

Kutlama programı sırasında çok sayıda polis alanda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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