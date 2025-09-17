Altın Madalyalı Sporcumuz Muaz Erdem Madran'a Ziyaret

Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muaz Erdem Madran'ı evinde ziyaret eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılının devamını diledi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Koğuk Mahallesi'nden olan Muaz Erdem Madran, elleri ve ayaklarından engelli olmasına rağmen spora olan ilgisi ve azmiyle dikkat çekiyor. Genç sporcu yaklaşık 3 yıl önce babası Akif Madran ile ava giderken yeteneğini keşfetti. Babası havaya fırlattığı şişeyi vurmak isteyen Muaz, ilk denemede başarılı oldu. Ardından havaya atılan ikinci şişeyi de tek atışta vurunca, babası ve ailesi yeteneğinin farkına vardı. Bu anlar, ağabeyi Arif Madran tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve videoyu izleyenler, Muaz'ın profesyonel eğitim alması gerektiğini önerdi. Babasının desteğiyle Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne başvuran Muaz, Koçarlı'daki poligonda yapılan denemelerde hedefleri üst üste vurmayı başardı. Buradan aldığı motivasyonla antrenmanlara başlayan genç sporcu, kısa sürede milli takıma yükseldi.

16 yaşındaki milli sporcu, Çekya'nın Brno kentinde PT3 disiplininde yarışarak altın madalyayı kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Türkiye ve Aydın'ı gururlandıran Muaz Erdem Madran'ı evinde ziyaret eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe genç sporcu ile bir süre sohbet etti. Madran'ı aldığı başarılı sonuçtan dolayı tebrik eden Yığmatepe başarılarının devamını diledi. - AYDIN