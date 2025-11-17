Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 2015-2017 yılları arasında Başkanlık koltuğunda oturan ve 20 yılı aşkın süre yönetimde görev alan Naci Altay, yeniden Başkan adayı oldu. Başkan Adayı Altay, "Direksiyon bir araç değil, bir alın teridir. Bugün buraya bir aday olarak değil, bu camianın evladı olarak onurlu bir yola çıktım." dedi.

"Bu onurlu mesleği, yükün altında öğrendim"

Camianın içinden geldiğinin altını çizen tecrübeli Başkan Adayı Naci Altay, "Bu mesleği kitaplardan değil; asfaltın sıcağında, yükün ağırlığında öğrendim. Bu camianın içinde büyüdüm. Odanın çeşitli kademelerinde görev yaptım. Bugün buraya bir aday olarak değil, bu camianın tecrübeli evladı olarak onurlu bir yola çıktım. Yaklaşık 20 yıla aşkın süredir sizlerle omuz omuza Erzurum'un zorlu yollarında, alın teriyle onurlu bir mesleğin içerisinde yer aldım. 2015-2017 yıllarında odamızın başkanlık koltuğunda otururken, tek bir hedefim oldu. Esnafımızın sesine ortak olmak, geçmişte hayata geçirdiğimiz projelerle, taksimetre düzenlemelerinde, eğitim seminerlerine kadar, fedakarca çalışan şoför kardeşlerimin yanında oldum. Şimdi yeniden başkanlık için aday oldum. Naci Altay olarak bu camiaya olan gönüllü sevdam ile, tecrübemle, yenilikçi vizyonumla odamızı daha güçlü bir geleceğe taşımak için bu onurlu yola çıktım. Dijital dönüşümden esnaf kredilerine, trafik güvenliğinden, sosyal güvencelere, kalıcı çözümler sunmayı hedefliyorum" dedi.

"Amacımız şoför esnafımızın yükünü hafifletmek"

Ekmeğini emeği ile kazanan şoför esnafının, çalıştığı sektörlere göre çözüm bekleyen farklı sorunları bulunduğuna dikkat çeken Başkan Adayı Altay, "Esnafımızın hak ve hukukunu Ankara'da federasyon ve konfederasyonumuzun gücü ve desteği ile bilinçli ve etkili bir şekilde savunacağız. Şoför esnafımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması aynı zamanda hizmetlerden yararlanan halkımızın da sürdürülebilir ve kaliteli hizmet almasını sağlayacaktır. Bu nedenle yapacağımız tüm çalışmalarda, esnafımızın hakkını hukukunu savunurken, halkımızın da memnuniyetini gözeteceğiz. Sektörel zamlara karşı, yıllık lobi bütçesi oluşturarak, mazot ve bakım masraflarında yüzde 20 indirim anlaşmaları sağlayacağız.

"Direksiyon bir araç değil, bir alın teridir"

"Bugün burada bir koltuk için değil, bir duruş için; bir vicdan için; Bir unvan için değil, birlik için aday oldum. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kadim şehir Dadaşlar Diyarı Erzurum'da büyüdüm, bu şehirde ekmeğimi kazandım. Tır sürdüm, kamyon yükledim, otobüs sürdüm, gece-gündüz çalıştım. Ama hiç bir zaman direksiyonu bırakmadım. Çünkü direksiyon bir araç değil, bir alın teridir. Bunu hiç unutmadım, unutamam" dedi.

Kıymetli Oda Üyelerimizin krediye erişimini daha iyi bir seviyeye getirmek için 'Kefaret Sistemi' oluşturacağız. Şoför esnafımızın finansal gücünü artırarak, araç yenileme, bakım ve ihtiyaçları için uygun koşullarda krediye erişmesini sağlamaktır. Amacımız şoför esnafımızın yükünü hafifletmek.

'Elektrikli araç eğitimine önem vereceğiz'

Odamız olarak, her yıl şoför esnafımıza ücretsiz elektrikli araç eğitimi verilmesini sağlayacağız. Tek hedefimiz şoför esnafımızın, çevre dostu ekonomik elektrikli araç teknolojilerine adapte ederek hem maliyeti düşürmek hemde Erzurum'un sürdürülebilir ulaşım vizyonuna katkıda bulunmak, Ailelere sağlık hizmetlerinin erişimini kolaylaştırmak, maddi yükleri azaltarak yaşam kalitesini yükselmektir.

'Esnafımızın hakkına sahip çıkacağız'

'Güvenli Yol, Mutlu Aile Projesi' kapsamında şoför esnafımıza, kıymetli ailelerine, evlatlarımıza yönelik sağlık sigortası desteği sunarak, refahı artırarak, her esnaf ailesinin bizim önceliğimiz olacak. Şoförlerimizin iş güvenliğini artırarak meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek, aynı zamanda sosyal projelerle aile bağlarını esnaf dayanışmasını güçlendirmekte kararlıyız. 'Esnaf Savunma Hattı' projesi kapsamında şoför esnafımızın yasal sorunlarında ücretsiz avukat desteği, esnafımızın haklarını korumak ve güvence altına almaktır.

İş-Kur ile yapılacak anlaşma sürecinde servis hizmeti veren üyelerimizin yükü hafifleyecek, ücretsiz servis hostes eğitimi sağlanacak. Mevcut istasyonlarının sayısının artırılmasına, Odamıza çekici hizmeti sunarak, şoförlerimizin kaza veya arıza durumunda maliyetli çekici hizmetine erişmesini sağlayacağız. Korsan taşımacılığının önüne geçmek, Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği sürecinde olarak, özellikle hastane bölgelerindeki minibüs ve diğer korsan faaliyetlerini sonlandırmayı hedefliyoruz. Tek amacımız esnafımızın haksız rekabete karşı korunmasını sağlamak, gelir kaybını önlemektir.

Herkesin hakkının ve hukukunun korunabildiği, çelişkiye düşülmeyen, yolcu rekabetini ortadan kaldıracak düzenli bir çalışma sisteminin kazandırılması için yerinde, zamanında ve doğru kararların alınması sağlanmalı. Ayrıca durakların halkın istediği şekilde açık tutulması, toplu taşıma hizmeti veren esnafımızın park alanı sıkıntısının giderilmesi çözüme kavuşturulması gereken konuların başında geliyor.

Sonuç olarak alın teriyle ekmek kazanmak için servis çalıştıran ve zarar eden esnafımızın giderlerini asgariye indirip, esnafımızın kazancının cebinde kalması için gerekli çalışmaları yaparak esnafımızın hakkına sahip çıkacağız. Servis araçlarının çalışma esasları doğrultusunda kazanç sağlayabileceği, hizmet alan öğrencilerin ve velilerin de mutlu olabileceği bir sistemin kazandırılması için çalışacağız." diye konuştu.

'Zor şartlarda ekmek mücadelesi veren kamyoncularımızın mücadelesine destek olacağız'

Kamyoncu esnafının para kazanmaktan çok hayatta kalma ve yaşama mücadelesi verdiğini ifade eden Başkan Adayı Altay, "Başta İran olmak üzere Erzurum, Ortadoğu ve Asya ülkelerine açılan sınır kapılarına yakın bir serhat şehridir. Ancak İran ve diğer ülkelere yapılan karayolu ile yük taşımacılığında kamyoncu esnafımız istediği düzeyde gelir elde edemiyor. Kamyoncu esnafımızın uluslararası taşımacılık konusunda rekabet gücünü arttırması için yeterli desteğin verilmediği bilinen bir gerçek. Kamyoncu esnafımızın sevdiklerini geride bırakarak verdiği ekmek mücadelesinde emeğinin karşılığını alabileceği şartların oluşturulması için gerekli çalışmaların titizlikle takipçisi olacağız" dedi. - ERZURUM