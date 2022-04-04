Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu
- Güncelleme:
Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.
ADIYAMAN (İHA) - Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.
Ülkü Adıyaman Ocakları Başkanlığı tarafından Yenipınar Camiinde ikindi namazı sonrası Başbuğ Alparsan Türkeş'in ölümünün 25.seneyi devriyesi için düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dualar edildi.
Ülkü Adıyaman Ocakları Başkanlığı, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini söyledi.
Mevlit programına Ülkü Adıyaman Ocakları Başkanı Mustafa Altın, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN