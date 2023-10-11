Almanya'dan gelen gençler Altıeylül'de ağırlandı

Almanya Balıkesirliler Derneği Gençlik Kolları Türkiye'ye 2. gezisini düzenledi. 33 genç ve dernek yöneticileri, otobüsle Edirne'ye ardından Çanakkale Şehitliğini rehber eşliğinde ziyaret etti. Daha sonrasında Balıkesir'e hareket eden kafile, Havran'lı Seyit Onbaşı'nın kabrini de ziyaret ederek kabri başında dua etti.

33 genç ve dernek yöneticileri, Balıkesir'de de tarihi yerleri gezme fırsatı buldu. Altıeylül Belediyesi'nin yapmış olduğu eserleri gezme şansı bulan gençler; Altıeylül Belediyesi 'Eser Belediyeciliği' anlayışıyla yapmış olduğu Konakpınar Gençlik Merkezi'nde gurbetçi gençleri ağırlayarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

İlçe ziyaretlerinde bulunan gurbetçi gençler Altıeylül Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'ni ve akşamda Konakpınar Gençlik Merkezi'ni gezme fırsatı buldu. Gençler daha sonrasında Konakpınar Gençlik Merkezi'nde konaklayarak günün yorgunluğunu attı.

Gençler Altıeylül Belediyesi'nin Konakpınar Gençlik Merkezi'nde konakladı

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'ni gezme fırsatı bulan gurbetçi gençler, "Her ne kadar Almanya'da yaşasak da memleketimizde, ülkemizde olmanın mutluluğunu yaşadık. Altıeylül Belediyesi'nin yapmış olduğu eserleri gezme fırsatı bulduk. Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Konakpınar Gençlik Merkezi'nde hem ateş yaktık, hem de ateş başında ülkemizin güzel eserlerini söyleme fırsatı bulduk" diye konuştu.

"Bizleri evimizde hissettiren başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ederiz"

10.10. Dünya Balıkesirliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere de katılım sağladıklarını ifade eden gurbetçi gençler, "Dünya Balıkesirliler günü münasebetiyle yapılan korteje katılım sağladık. Balıkesir'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Özellikle bizleri Konakpınar Gençlik Merkezi'nde ağırlayarak bizlerin yanında olan ve bizleri evimizde hissettiren Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR