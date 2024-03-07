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Almanya'da demiryolu ve havayolu çalışanları greve başladı

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Almanya'da demiryolu ve havayolu çalışanları greve başladı. Havayolu yer hizmetleri personelinin grevinden 200 bin yolcu etkilendi.

Almanya'da demiryolu ve havayolu çalışanları greve başladı. Havayolu yer hizmetleri personelinin grevinden 200 bin yolcu etkilendi.

Almanya'da toplu taşıma sektöründe grevler devam ediyor. Tren makinistleri Sendikası'nın (GDL) çağrısı üzerine Alman Demiryolları (DB) makinistleri 02.00'de greve başladı. Toplam 35 saat sürecek olan grev, yarın 13.00'te sona erecek.

Grev nedeniyle ülke genelinde yüzlerce yolcu ve yük treni seferleri iptal edilirken, bazı özel şirketlere bağlı trenler seferlerini sürdürdü. DB, yolcuların mağduriyetini azaltmak amacıyla bazı ek seferler koydu. Grevden habersiz bavullarıyla tren istasyona gelen bazı yolcular da geri dönmek zorunda kaldı.

GDL Sendikası rest çekti

Alman Demiryolları'nı gerçeklikten uzak tekliflerde bulunmakla suçlayan GDL yönetimi, işverenle müzakereleri sonlandırdı. GDL Sendikası Başkanı Claus Weselsky yaptığı açıklamada, "Bu yeni gerilimden GDL veya üyeleri değil, demiryolu şirket yönetimi sorumludur. Demiryolu yönetim kurulu, demiryolu işçilerinin meşru çıkarlarını umursamıyor" dedi.

GDL, toplu pazarlık turunda vardiyalı işçilerin haftalık çalışma saatlerinin maaşta değişiklik yapılmadan 38 saatten 35 saate düşürülmesini talep ediyor.

Lufthansa yer personeli de grevde

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası da (Ver.di) 13 ve 14 Mart'ta yapılması planlanan toplu sözleşme görüşmelerinin beşinci turu öncesinde Lufthansa Havayolları'nın yer hizmetleri personeline grev çağrısı yaptı. Yerel saatle 04.00'te başlayan hava yolları çalışanlarının grevi Cumartesi günü 07.10'da sona erecek.

Grevden 200 bin yolcu etkilendi

Lufthansa yönetiminin açıklamasına göre grevden ülke genelinde yaklaşık 200 bin yolcu etkilendi. Planlanan uçuşlardan yalnızca yüzde 10-20 arası uçuş gerçekleştirilirken, grevden en fazla Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Münih, Hamburg, Düsseldorf gibi büyük havaalanları etkilendi. Frankfurt Havalimanı'nda bin 190 uçuş iptal edilirken, iptallerden 100 bin yolcu etkilendi. Münih'te 800 uçuşun 500'ü iptal edildi. Başkent Berlin'de ise 46 Lufthansa uçuşu yapılamadı. Hamburg'daki Helmut Schmidt Havalimanı'nda kontrol noktası kapatıldı. Bu nedenle, perşembe günü planlanan 141 kalkışın tamamı iptal edildi. Düsseldorf Havalimanı'nda ise Cuma akşamına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 100 uçuş iptal edildi.

Sendika 25 bin kişinin çalıştığı yer hizmetleri bölümü için yüzde 12,5 oranında zam talep ediyor. Ayrıca Lufthansa bünyesinde çalışanlara bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin euro enflasyon ikramiyesi verilmesi isteniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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