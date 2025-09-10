ALKÜ'de 'Sınai Mülkiyet ve Ticarileşme' Konulu Seminar Düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde akademisyenler ve öğrencilere yönelik "Sınai Mülkiyet ve Ticarileşme" konulu seminer düzenlendi.

ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sınai Mülkiyet ve Ticarileşme" başlıklı seminer, Alev Alatlı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

"Patentlemede önemli adımlar attık"

Etkinliğin açılış konuşmasını ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu yaptı. Konuşmasında sınai mülkiyetin ülkemiz açısından taşıdığı öneme değinen Prof. Dr. Bayramoğlu, üniversitelerin sadece bilgi üreten değil aynı zamanda bilgiyi ticarileştirerek topluma ve sanayiye değer katan merkezler olduğunu vurguladı. ALKÜ'nün patentleşme konusunda önemli adımlar yaptığını vurgulayan Rektör Yardımcısı Bayramoğlu; ALKÜ'nün Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış 11 patent başvurusundan 6'sının tescillendiğini, bu sayının her geçen yıl daha da artırmasını hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Bayramoğlu ayrıca bilgi çağında ekonomik gücün en önemli kaynağının fikir, yenilik ve marka olduğunu belirterek fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının katma değerli üretim için kritik rol oynadığını söyledi. Konuşmasının son bölümünde Bayramoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumunun bu noktada ülkemiz adına önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

Patent başvuruları tüm yönleriyle ele alındı

Etkinliğin ikinci bölümünde Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın sunumuyla gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet ve Ticarileşme" başlıklı seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Başkan Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak; seminerde patent ve marka tescil süreçleri, ticarileşme stratejileri ve fikri hakların ekonomik katkısı gibi konuları tüm ayrıntılarıyla ele aldı. Başkan Durak, patent başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken kritik noktaları da katılımcılara tüm detaylarıyla anlattı. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçilerek katılımcılar Başkan Durak ile fikir alışverişinde bulundu.

ALKÜ'de patent alan akademisyenler belgelerini aldı

Programın son bölümünde ALKÜ'de patent başvurusu tescillenen akademisyenlerden Doç. Dr. Murat Aksel, Doç. Dr. Sema Avcı, Doç. Dr. Sinan Uzunlu, Doç. Dr. Fatih Darıcık, Doç. Dr. Özlem Kaplan'a Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu tarafından belgeleri takdim edildi.

Program, toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Düzenlenen seminere Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ile sektör temsilcileri katıldı. - ANTALYA