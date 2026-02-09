Haberler

Iğdır Valisi Taşolar, Alican Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'daki Alican Gümrük Kapısı'nda yenileme çalışmaları sürerken, kapının kalıcı olarak açılması bölge ekonomisi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin en önemli köprülerinden biri olması beklenen Alican Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar hız kazandı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, kapıda devam eden yenileme ve altyapı çalışmalarını yerinde denetleyerek sürecin son durumu hakkında bilgi aldı.

Sivil geçişlere 1993'ten bu yana kapalı olan ancak geçtiğimiz yıl deprem yardımlarının ulaştırılması için geçici olarak açılan Alican Gümrük Kapısı'nın kalıcı şekilde hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.

Vali Taşolar, incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

Alican Gümrük Kapısı'nın açılmasının sadece diplomatik bir adım değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için de büyük bir "can suyu" niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Pedofili dosyasından Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı! 14 yaşında kızlar istemiş

Pedofili dosyasından çıkan isme bakın! 14 yaşında kızlar istemiş
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak