Aliağalı çocuklar, sporla teknoloji bağımlılığından uzak tutuluyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Mart ayı faaliyetleri yoğun katılımla gerçekleşti. İlçede sportif etkinlikleri organize ederek gençleri spora teşvik eden müdürlük, teknoloji bağımlılığı gibi modern dünyanın olumsuz etkilerinden çocukları uzak tutmayı hedefliyor.

Aliağa çocuklara yönelik yapılan programlar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Mart ayı faaliyetleri bölgede yaşayan halk tarafından yoğun ilgi gördü. Sportif faaliyetlerle birlikte gençlerin teknoloji bağımlılığı gibi modern dünyanın olumsuz etkilerinden çocukları uzak tutmak hedefliyor. Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş, ilçede küçük yaşlardan itibaren gençleri çeşitli spor branşlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Karataş, "Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine olan katkıları büyük. Erken yaşlarda sporla tanışan çocuklar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinir ve sosyal becerilerini geliştirir. Bu nedenle, çeşitli spor branşlarını tanıtarak gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine fırsat sağlıyoruz" dedi.

Mart ayı faaliyetleri dikkat çekti

Mart ayında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, TOKİ Futbol Sahası'nda düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlikleri'ne 678 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilerek başarıları kutlandı. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Voleybol Turnuvası tamamlanırken, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" ile farkındalık oluşturuldu.

2024-2025 Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol İlçe Müsabakaları da Mart ayı içinde sona erdi. Turnuvada dereceye giren okullar şu şekilde sıralandı: 1. Petro-Kimya Ortaokulu, 2. Şehit Murat Coşkun Ortaokulu, 3. Atatürk Ortaokulu, 4. Aliağa 100. Yıl Ortaokulu oldu.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençleri spora yönlendiren faaliyetleriyle ilçede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. - İZMİR