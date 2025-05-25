Ali Hikmet Akkaş, Balıkesir Spor Camiasının Sevilen İsimlerinden Biri Vefat Etti

Ali Hikmet Akkaş, Balıkesir Spor Camiasının Sevilen İsimlerinden Biri Vefat Etti
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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Balıkesir Şubesi eski başkanı Ali Hikmet Akkaş, 27 yıl boyunca dernek başkanlığı yaparak amatör futbola önemli katkılarda bulundu ve vefatı Balıkesir'de büyük üzüntüye neden oldu.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Balıkesir Şubesi eski başkanı ve Balıkesir şubesinin onursal başkanı Ali Hikmet Akkaş vefat etti.

Balıkesir spor camiasının sevilen isimlerinden Futbol Saha Komiserleri Derneği Balıkesir Şubesi eski başkanı Ali Hikmet Akkaş vefat etti. 1977 yılında saha komiserliğine başlayan ve aralıksız 27 yıl dernek başkanlığını yürüten Akkaş geçtiğimiz yıl görevini Ahmet Eryılmaz'a teslim etti. ASKF Başkanı Metin Mengüç tarafından amatör spora yapmış olduğu hizmetler karşılığı plaket verilen Akkaş, Balıkesir'in en eski spor adamlarından biri olup, uzun yılar boyunca saha komiseri olarak amatör futbola hizmet verirken, Futbol Saha Komiserleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanlığı görevini de yaptı. Akkaş'ın vefat haberi Balıkesir'de büyük üzüntü ile karşılandı. Ali Hikmet Akkaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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