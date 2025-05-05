Ali Bıdı, Gelibolu'daki Triatlon Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Milli sporcu ve iş adamı Ali Bıdı, hafta sonunda Gelibolu'da düzenlenen '2025 Challenge Gallipoli' triatlonunda 76 yaş kategorisinde birinci oldu.

'Demir Adam' lakaplı Ali Bıdı, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2025 Challenge Gallipoli" şampiyonasında 76 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. 538 sporcunun katıldığı yarışlar, sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına başladı.

Büyük mücadele verildi

Tarihi yarımadadaki yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında yapılar yarışların startını, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan verdi. Yaş kategorilerindeki yarışlarda sporcular önce 750 metre yüzdü, 20 kilometrelik bisiklet sürdü ve 5 kilometre de koştu. Triatletler yarışı tamamlamak için yoğun mücadele verdi.

"Hurda araba gibiydim"

İş adamı ve milli sporcu Ali Bıdı, bu yıl 5'incisi düzenlenen triatlonda 18 ülkeden 538 sporcunun yer aldığını belirterek, "Eğirdir'de geçen yıl kaza geçirdim. Köprücük kemiğim kırıldı ve 7 çivi ile platin takıldı. 4 kaburgam kırıldı. Akciğerim zedelerdi ve kanamalar oldu. Yüzüme 4 dikiş atıldı. Diz kapaklarımdan, omzumdan ağır yara aldım. Deyim yerinde ise hurda arada gibiydim. Kazadan üç ay sonra Alanya Triatlonu'na katıldım. Orada 1500 metre yüzdüm, 40 kilometre bisiklet sürdüm, 10 kilometre de koştum. Böylece 2024'ü kapattım. 2025'de de önce İzmir, ardından Serik ve şimdi de Çanakkale'de yarıştım. Ben sağlıklı beslenme ve düzenli sporu insanlara anlatmayı kendime misyon edindim. En az 120 yaşına kadar yaşamayı hedefledim. Bunu da başaracağıma inanıyorum" dedi. - ANTALYA