Alanya Sahilleri Sıcak Havalarda Turistlerle Doldandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler kendilerini Damlataş plajına attı. Plajına giden vatandaşlardan bazısı denizde yüzerken kimi de güzel havanın tadını teknelerde vakit geçirerek çıkardı. 30 yıldır tatil için İstanbul'dan Alanya'ya gelen Mustafa Okuyucu (80), "Astım ve Koah hastalığı için Alanya geliyordum. Şu an için iyileştim. Alanya'da Kleopatra plajı var her tarafı masmavi. Sahil her zaman dolu oluyor" dedi. Kayseri'den tatil için gelen Ömer Toprak (25) ise, "Her sene yaz aylarından Kayserinin sıcağında bunaldığımızda Alanya'da Kleopatra ve Alanya Kalesine geliyoruz. Alanya'da gezmek için ve serinlemek için birçok yer var" şeklinde konuştu. - ANTALYA