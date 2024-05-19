Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Sahil Güvenlik ve savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı TCSG 92, TCG Bandırma F 502 ve TCG Gediz F 495 savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemilere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya'da Sahil Güvenlik ve savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı TCSG 92, TCG Bandırma F 502 ve TCG Gediz F 495 savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar gemileri ziyaret etmek için limana girişinde kuyruk oluşturdu. Gemilere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar gemileri askeri personel eşliğinde gezme fırsatı yakaladı. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla gemilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

"Şimdiki gemiler daha modern, daha güzel"

Gemileri yakından inceleme fırsatı yakalayan Kıbrıs Gazisi Ali Yılmaz (71), askeri gemilerin modern olduğunu ifade ederek, "Gemiyi ziyaret ettik. Komutanlar bizi güzel ağırladı. Eski gemiciyim ben. Kıbrıs'ta batan TCG Kocatepe gemisindeydim. Şimdiki gemiler daha modern, daha güzel. Harp yetenekleri artmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle gemileri olduğu için teşekkür ediyoruz. Gurur duyduk. Vatana kurtaran bu gemiler. İçindeki askerlerle vatanı bekliyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bandırma 19 Mayıs Gençlik Antalya Alanya Gediz Spor Savunma Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli? Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu? Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917 FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!
Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title