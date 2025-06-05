Akyaka'da Bayram Yoğunluğu: Kuaför ve Berberlerde Randevu Sistemi

Akyaka'da bayrama 1 gün kala kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle esnaf randevu ile çalışıyor. Bayrama bakımlı girmek isteyen müşteriler saç ve sakal tıraşı oluyor.

Bayram yoğunluğundan dolayı müşterilerine randevu veren berberler, hem müşterilerini mağdur etmiyor. Hem de işlerini belirli bir düzene sokarak yoğunluktan kurtulmuş oluyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde berberlik yapan Şahin Koçak, "Randevu sitemi ile çalışıyoruz. Yoğunluk var, özellikle bugün gece geç saatlere kadar işyerimiz açık olacak" dedi.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde işyerlerini açan berberler, gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verecek. - KARS