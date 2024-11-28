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Aksaray'da Piyango Bayii Sahte Biletlere Dikkat Çekti

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Aksaray'da piyango bayiliği yapan Yüksel Yiğit, sahte biletlerin ayırt edilmesinin zor olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yılbaşı için piyango biletleri 150 TL'den başlıyor ve toplamda 3,5 milyar TL ikramiye dağıtılacak.

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da piyango bayiliği yapan Yüksel Yiğit, vatandaşları sahte biletlere karşı uyarırken "Sahte bileti ayırt etmesi vatandaşın çok zor. Piyasada sahte bilet var mıdır? Henüz çıktığını duymadık ama çıkacaktır. Onun için bilinen mahalleden ve bildiği yerden almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yeni yıla az bir zaman kala piyango bileti satışları da başladı. 600 milyon TL'lik ödül talihlilerini bekliyor. Bu yıl toplam dağıtılması hedeflenen ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. Aksaray'da iki şubede piyango bayisi işleten Yüksel Yiğit, yılbaşı Milli Piyango biletlerinin fiyatları ve ödüle ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Yiğit, "Çeyrek biletimiz 150, yarım biletimiz 300, tam biletimiz 600 TL'den satışa çıktı. Şu anda rağbet fazlasıyla yine var. İnşallah bu sene Aksarayımıza umut olmaya devam edeceğiz. Ağırlıklı fiyat olarak çeyrekte rağbet çok fazla" dedi.

"Sahte bileti ayırt etmesi çok zor"

Sayısal Loto'nun 400 milyon lira verdiğini söyleyen Yiğit, sahte biletlere karşı dikkatli olma çağrısı yaparak, "Sahte bileti ayırt etmesi vatandaşın çok zor. Piyasada sahte bilet var mıdır? Henüz çıktığını duymadık ama çıkacaktır. Onun için bilinen mahalleden ve bildiği yerden almasını tavsiye ediyoruz. Şimdi makine biletlerimiz, Sayısal Loto makinamız aynı zamanda Milli Piyango bileti basmaya başladı. Son saate kadar bilet basılabiliyor ama saat 5'ten sonra bilet basımları bitiyor. O nedenle son güne bırakmamalarını tavsiye ederim. Genç nesil daha çok talep ediyor, hayal dünyasındaki gençlerimiz. İnşallah bu yılbaşında hayallerine kavuşmaya bir adım daha yaklaşırlar" diye konuştu.

"Milli P iyango ödemeleri 500 bin TL'ye kadar il içerisinde ödenir"

Yılbaşı çekilişinin bir gelenek olduğunu vurgulayan Yiğit, "Birçok insan, umuduyla yaşıyor. Şöyle söyleyeyim şirketin bize söylediği talimatname mühür basılmaması yönünde. Ama sahte bilet ve korsan biletinin önüne geçmek babında biz mührümüzü basıyoruz, bir problem yok. En azından bayisini belli eder kaşe yaptırmak zor değil. Ama sorumluluk alması zor. Biz bu yüzden millet için Milli Piyango biletlerinin tamamına kaşe basmaya devam ediyoruz. Milli Piyango ödemeleri 500 bin TL'ye kadar il içerisinde ödenir. 500 binin üzerinde İstanbul'a sevk edilir ama 500 bin TL biz tedarikli bir şekilde bekliyoruz. İnsanlara bol şanslar diliyorum, umudunu kaybetmesinler. Bugün olmazsa yarın elbet bir gün çıkacak" şeklinde konuştu.

Aksaray'da Piyango Bayii Sahte Biletlere Dikkat Çekti
Kaynak: ANKA / Yerel
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