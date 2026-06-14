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Aksaray'da TIR ve dorsesi yandı

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Aksaray'da Niğde-Ankara otoyolunda bitkisel yağ yüklü TIR'ın sağ arka lastiği alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında TIR ve dorsesi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

AKSARAY'da bitkisel yağ yüklü TIR ve dorsesi, sağ arka lastiğinin alev almasıyla yandı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fuat Zeren (46) yönetimindeki 59 AFG 062 plakalı bitkisel yağ yüklü TIR'ın sağ arka lastiği belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Zeren, aracını güvenlik şeridine park etti. Alevler, rüzgarında etkisiyle TIR'ın kabin ve dorse bölümüne sıçradı. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapadı. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR ve dorsesi kullanılmaz hale gelirken, kapan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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