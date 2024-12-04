Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı

"Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi

 Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü

Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İşçiler Arasında Kavga

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İşçiler Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali yemekhanesinde iki işçi grubu arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler fırlatıldı. Kavganın nedeninin henüz bilinmediği belirtiliyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yemekhanesinde iki işçi grubu arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS'de çalışan işçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı. İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Arbede nedeniyle diğer işçiler yemekhaneyi boşaltırken, bazıları da yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
img

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi
img

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okul yok mu? Bursaspor elendi mi? (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.