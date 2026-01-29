AKİB'de Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu'na Erdoğan atandı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) bünyesinde Türkiye ile kurumsal ilişkilerin daha güçlü, daha etkin ve sürdürülebilir bir zeminde yürütülmesi amacıyla yeni görevlendirme yapıldığı belirtilirken, AKİB Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanlığı görevine Sinan Erdoğan atandığı açıklandı.

AKİB tarafından yapılan açıklamada; Uluslararası İlişkiler mezunu olan Sinan Erdoğan'ın, akademik birikimi ve kurumsal ilişkiler alanındaki mesleki tecrübesiyle, birliğin Türkiye'deki kamu kurumları ve ilgili resmi kuruluşlarla yürüttüğü temaslara değerli katkılar sunmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada; bu görevlendirmenin yalnızca bir idari atama değil; aynı zamanda AKİB'in Türkiye ile olan bağlarını daha güçlü bir vizyonla geleceğe taşıma iradesinin bir göstergesi olduğu vurgulandı. Yeni dönemde; Türkiye'deki kurumsal temasların daha sistematik, koordineli ve kalıcı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği belirtilirken; bu sürecin, Avrupa'da yaşayan Kayserili iş insanlarının sesi olan AKİB'in kurumsal gücünü ve temsil kabiliyetini daha da pekiştireceği kaydedildi.

AKİB yönetimi Sinan Erdoğan'a yeni görevinde başarılar dileyerek; bu görevlendirmenin birliğin kurumsal vizyonuna, Türkiye ile gönül ve hizmet köprülerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına olan inancını kamuoyuyla paylaştı. - KAYSERİ