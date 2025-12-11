Başkan Hızar tek aday

Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserilinin en güçlü temsil yapısı olan AKİB-Avrupa Kayserili İşverenler Birliği, Olağanüstü Genel Kurulu için 13 Aralık'ta Hollanda'nın Dordrecht şehrindeki AKİB Hizmet ve İrtibat Ofisi'nde toplanıyor.

Genel kurul, Avrupa saatiyle 14.00'te hem fiziki hem de online katılımla gerçekleştirilecek. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin mevcut Kurucu Başkanı Ali Hızar, genel kurulda tek aday olarak güven tazeleyecek. Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda tek aday olan Başkan Ali Hızar, yeni yönetime 4-5 isim takviyesi yaparak Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin daha da güçlenmesini ve sahip olduğu büyük potansiyeli daha efektif kullanmasını sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmayı hedefliyor. Avrupa diasporasında her geçen gün artan etki alanıyla öne çıkan AKİB'in bu kritik genel kurulu, sadece bir seçim süreci olarak değil, Avrupa'daki Kayserili iş dünyasının geleceğini belirleyecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde AKİB'in hem Avrupa genelinde hem de Türkiye'de ticaret, yatırım, sosyal etkileşim ve şehir tanıtımına yönelik projeleri daha geniş bir vizyonla hayata geçirmesi bekleniyor.

13 Aralık'ta yapılacak bu önemli buluşmanın, Avrupa'daki Kayserili iş insanlarının birlik içinde daha güçlü adımlar atmasına, yeni yatırım köprülerinin kurulmasına ve 400 bin kişilik diaspora kitlesinin sesinin Avrupa'da daha gür duyurulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.