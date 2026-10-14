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Akçakoca'da Amatör Spor Haftası'nda üniversiteliler konsol oyunlarıyla kaynaştı

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Akçakoca'da Amatör Spor Haftası'nda üniversiteliler konsol oyunlarıyla kaynaştı
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Düzce Akçakoca'da Amatör Spor Haftası kapsamında Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversiteliler için konsol oyunları etkinliği düzenlendi. Yurtta kalan öğrenciler oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirdi, etkinlik kaynaşmalarına katkı sağladı.

DÜZCE (İHA) – Amatör Spor Haftası kapsamında Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen konsol oyunları etkinliği, üniversite öğrencilerini bir araya getirerek keyifli anlara sahne oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik konsol oyunları etkinliği düzenlendi. Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yurtta kalan üniversite öğrencileri bir araya gelerek oyun oynadı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve Amatör Spor Haftası'nı farklı aktivitelerle kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, gençlerin bir arada vakit geçirmesine ve kaynaşmasına katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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