Akaryakıt zamları gezici arıcıları etkiliyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle nakliye ücretlerinde de ciddi artışlar olduğunu, bu nedenle gezici arıcıların il dışına çıkamadıklarını belirterek, " Yozgat'a aşağı yukarı 150 tane gezici arıcımız geliyordu. Şu anda zannederim 20-30 tane arıcı geliyor" dedi.

Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, son yıllarda mevsimlerin kaymaya başlaması, yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları ve kış mevsiminde beklenildiği oranda yağışın olmamasının arıcıları olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Sarı, mevsim değişikliklerinin yanında girdi maliyetlerinin artmasının da bal üretimine olumsuz etki yaptığını, nakliye fiyatlarındaki artışın gezginci arıcılara büyük darbe vurduğunu ifade etti.

"ARICI ARKADAŞLARIN FAZLA BİR GELİRİ OLMADIĞI İÇİN ZARAR EDİYOR"

Sarı, Yozgat'tan Antalya'ya gezginci arıcının gidip gelebilmesi için sadece nakliyeye 75-80 millar (bin ) lira ödemesi gerektiğini, bu nedenle de gezginci arıcıların kendi illerinden dışarıya çıkamadığını anlattı ve şöyle konuştu:

"Nakliye masraflı olduğu için gezici arıcılarımız Antalya, Adana, Mersin, Muğla gidemiyorlar, masraf, nakliye fazla olduğu için. Zaten arıcı arkadaşların fazla bir geliri olmadığı için zarar ediyor. Gezici arıcılar zarar ediyor, artık gitmek istemiyorlar. Ben bile gidiyordum, nakliye fazla olduğu için, masraf fazla olduğu için kurtaramadık. Şu anda zannederim 40 milyar ( bin ) civarında, gidiş geliş şu anda 75-80 bin istiyorlarmış. O nedenle arıcı arkadaşlarımız gitmek istemiyorlar."

"YOZGAT'A AŞAĞI YUKARI 150 TANE GEZİCİ ARICIMIZ GELİYORDU"

Yozgat'a daha önceki yıllarda 150 civarında gezici arıcının geldiğini hatırlatan Sarı, nakliye giderleri nedeniyle gelenlerin sayısının azaldığını ifade etti. Sarı, gelen arıcıların da nakliye yapmadığını, arılarını yaylada bırakıp, sadece kendisinin gidip-geldiğini vurgulayarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yozgat'a çok arıcılarımız geliyordu, Ordu'dan, Muğla'dan, Mersin'den. Gezici arıcılarımızın gelmesi düşüyor Yozgat'a. Biz bile gidiyorduk, gitmiyoruz artık gezici olarak Antalya'ya. Ben şahsıma söyleyeyim, ben de gidiyordum, gitmek istiyorum ama gidemiyorum, nakliyeden dolayı gitmek istemiyoruz. Yozgat'a aşağı yukarı 150 tane gezici arıcımız geliyordu. Şu anda zannederim 15-20-30 tane arıcı geliyor. O da nakliye yapmıyor, burada bırakıp gidiyor memleketine. Burada kalanlar geliyor. Burada bırakıp gidiyor yani memleketime. Nakliye yaptırmadığı için burada bırakıp gidiyor. Yozgat'tan aşağı yukarı 20 kişi civarında gidiyordu, merkezden, ilçelerden gidiyordu. Şu anda sadece Sorgun'dan birkaç kişi Mersin'e gidiyor. O da üyemiz olduğu için biliyorum. Başka da giden yok."