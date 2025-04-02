AK Parti Milletvekili Öztürk'ten Esnafa Destek Ziyareti

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, boykot çağrılarının ardından esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve partililerle birlikte Düzce kent merkezinde hem esnafı ziyaret ettiler, hem de alışveriş yaptılar.

Öztürk ziyaretlerine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal birliğimize ve ekonomimize kast edenlere karşı milletimizle birlikte dayanışma içerisindeyiz. Sokaklar kendi siyasi ikballeri için emekçinin ve üreticinin emeğini yok sayanları hiç kale bile almıyor. Ülkesi için çalışan tüm esnaflarımıza milli destek vakti. Hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE