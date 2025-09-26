AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan Kapalı Çarşı Esnafına Ziyaret

Haberler

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Hüseyin Okandan, esnafa teşekkür ederken, hayırlı kazançlar diledi.

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları, Kapalı Çarşı'da esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan ziyarette, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirildi. İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, destekleriyle gücümüze güç katan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
