Haberler

AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'ndan ASKON'a Ziyaret

AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'ndan ASKON'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ile bir araya gelerek, Erzurum'un ekonomik ve sosyal gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ile yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik konular ele alındı. Başkan Küçükoğlu, milletvekillerinin öncülüğünde İl ve ilçe teşkilatları olarak, STK'ların da görüşünü alarak Erzurum'a daha fazla yatırımcı gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a ASKON Yönetimine başarı dileklerini iletti.

ASKON Erzurum Başkanı Yavuz Selim Turan ise, "Erzurum Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak bir yandan yapılanma çalışmamızı ve istişarelerimizi sürdürürken, diğer yandan ilimizde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile OSB' lerdeki hareketlilikleri yakından takip ediyoruz. Ortak hedefimiz ilimizin kalkınması ve halkımızın refah düzeyinin yükselmesidir. Ortak paydamız Erzurum'a önemli katma değerler kazandırmaktır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.