AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'ndan ASKON'a Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ile yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik konular ele alındı. Başkan Küçükoğlu, milletvekillerinin öncülüğünde İl ve ilçe teşkilatları olarak, STK'ların da görüşünü alarak Erzurum'a daha fazla yatırımcı gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a ASKON Yönetimine başarı dileklerini iletti.

ASKON Erzurum Başkanı Yavuz Selim Turan ise, "Erzurum Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak bir yandan yapılanma çalışmamızı ve istişarelerimizi sürdürürken, diğer yandan ilimizde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile OSB' lerdeki hareketlilikleri yakından takip ediyoruz. Ortak hedefimiz ilimizin kalkınması ve halkımızın refah düzeyinin yükselmesidir. Ortak paydamız Erzurum'a önemli katma değerler kazandırmaktır" dedi. - ERZURUM