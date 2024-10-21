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AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya Güven Tazeledi

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya Güven Tazeledi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan 8. Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Mahmut Yalçınkaya, tek listeyle yeniden seçildi. Kongreye AK Parti’nin önemli isimleri katıldı ve Başkan Yalçınkaya teşkilatındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceklerini ifade etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya gidilen seçimde güven tazeledi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulu tek liste ile yapıldı. Seçimde mevcut Başkan Mahmut Yalçınkaya yeniden başkan seçildi. Düzenlenen kongreye, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Teşkilat İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan ve çok sayıda partili katıldı.

Seçim sonrası herkese teşekkür eden Başkan Mahmut Yalçınkaya, "Şimdiye kadar teşkilatımızdaki kardeşlik bağını güçlendiren bu süreç, aynı havada devam edecek inşallah. Böyle bir hareketin, böyle bir liderin ardından yürüyecek teşkilat budur. Bizi inandığımız yolda birbirimize yol arkadaşı kılan, yan yana yürüten Allah'a şükürler olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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