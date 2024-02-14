AK Parti Düzce Milletvekili Gençlere Bisiklet Parkı Sözü Verdi
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kent merkezinde gezerken karşılaştığı bisikletli gençlerin 'Bisiklet Parkı' talebine karşı 'Siz istersiniz biz yapmaz mıyız. Söz sizlere bisiklet parkı yapacağız' dedi.
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kent merkezinde gezerken karşılaştığı bisikletli gençlerin 'Bisiklet Parkı' talebine karşı "Siz istersiniz biz yapmaz mıyız. Söz sizlere bisiklet parkı yapacağız" dedi.
Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce kent merkezinde seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığı gezide Türkiye Bisikletçiler Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu önderliğinde kentte tur atan bisiklet grubu ile karşılaştı. Milletvekili gören gençler Milletvekili Öztürk'ten bisiklet parkı istediler. "Öztürk'te "Sizler istersiniz de biz yapmaz mıyız. Söz veriyorum bisiklet parkını yapacağız" dedi.
Sözü alan gençler mutlu olurken bisikletlerinin pedallarına basarak uzaklaştılar. - DÜZCE