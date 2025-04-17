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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Haftalık Toplantısını Gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Haftalık Toplantısını Gerçekleştirdi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık İl Yürütme Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıya Kadın Kolları ve Gençlik ve Spor İl Başkanları da katıldı. Yıldırım, partinin güçlü teşkilatıyla geleceğe yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı haftalık İl Yürütme Toplantısı gerçekleşti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkalığında düzenlenen toplantıya, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Başkanı Volkan Demiröz de katıldı. İl Başkanı Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Partimizin güçlü teşkilatıyla güzel yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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