Haberler

AJet dış hatlarda büyüyor: 3 yeni hat açılıyor

AJet dış hatlarda büyüyor: 3 yeni hat açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AJet, İstanbul ve Ankara çıkışlı olarak Romanya'nın Bükreş, Yaş ve Moldova'nın Kişinev şehirlerine yeni hatlar ekleyerek uçuş ağını genişletiyor. Bilet satışları başladı.

AJet, dış hatlarda büyüme stratejisi doğrultusunda uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. 2026 yılı içerisinde İstanbul ve Ankara çıkışlı olmak üzere Romanya ve Moldova'ya toplam üç yeni hattı uçuş ağına eklenirken AJet'in yeni rotaları Bükreş, Yaş ve Kişinev'e bilet satışları başladı.

34 ülkede 59 noktaya sefer düzenleyen AJet, Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş yurt dışı uçuş ağına yeni destinasyonlar ekliyor. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hatları duyurdu.

"2026 yılına 3 yeni hat ile merhaba diyoruz"

AJet'in yeni hatlarla yeni hikayeler yazmaya devam edeceğini belirten Kerem Sarp, "Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara'mızın uçuş ağını genişletmek için yaptığımız yatırımlara 2026'da da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Ankara'dan satışa açtığımız Üsküp, Saraybosna ve Tiran'ın ardından yeni hatlarımıza bugün de Romanya'nın başkenti Bükreş'i ekliyoruz. Ankara-Bükreş ile birlikte İstanbul'dan Kişinev ve Yaş'a olmak üzere toplamda 3 yeni hattımızı yolcularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak, başkentimiz Ankara ve İstanbul'dan açtığımız her yeni hatla, yepyeni hikayelere kanatlanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeni hatların biletleri satışta"

Romanya'nın başkenti Bükreş'e ilk sefer, 2 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Haftada 3 gün sefer düzenlenecek Ankara- Bükreş hattının biletleri 39 dolardan satışa çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Romanya'nın Yaş kentine ise ilk sefer 29 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek. Haftada 2 gün yapılacak seferlerin biletleri 39 dolardan satışta. 5 Haziran 2026 itibarıyla ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e haftanın her günü yapılacak seferlerin biletleri 49 dolardan satışa sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı