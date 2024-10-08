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Airfest Uzundere: Nefes Kesici Akrobasi ve Uçuş Gösterileri

Airfest Uzundere: Nefes Kesici Akrobasi ve Uçuş Gösterileri
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen Airfest Uzundere etkinliğinde, dünya şampiyonu sporcular nefes kesici akrobasi ve uçuş gösterileri yaptı. Vatandaşlar yüksek kayalıklardan gösterileri izleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen "Airfest Uzundere" nefes kesen görüntülere sahne oldu. Dünya şampiyonu sporcuların katıldığı etkinlikte nefes kesen akrobasi ve uçuş gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Uzundere ilçesi Çağlayan bölgesinde gerçekleştirilen festivalde Uzundere İlçe Kaymakamı Kübra Demirer de tandem pilotlarına eşlik etti. Gökyüzünden süzülen sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper (Serbest Düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı.

Vatandaşlar gösterileri büyük bir ilgi ile yüksek kayalıklara çıkarak izlerken sporcuların gökyüzündeki dansı adeta nefesleri kesti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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