Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Yılı' kapsamında yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi.

Ülke genelinde "aile olmak" vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri planlayan Bakanlık, yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5 bin faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak" açıklamasının ardından her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması hızla yapılarak, hayata geçirilmeye başlandı.

Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapan Bakanlık, icra edilen faaliyetleri kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla indirim anlaşmaları imzalandı

Türkiye'nin toplumsal yapısının temel taşı ailenin güçlendirilmesine kalıcı katkı sağlamak hedefiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetleri kapsamında pek çok bakanlıkla iş birliği gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla gerçekleştirilen iş birliği neticesinde ailelere şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulamasını sağlayan Bakanlık, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yollarının yurt içi uçuşlarında ailelere özel indirimleri hayata geçirdi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimlerini de Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan iş birliği kapsamında vatandaşların yararlanmasına sunan Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle de yüzde 50 Hibeli Mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim desteği ile üretim yapan kadınlara ve toprağa emek veren çiftçilere destek sağladı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında da ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek vererek, genç çiftlere maddi kolaylıklar sağladı.

Bakanlık tarafından Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler "aileyili.gov.tr" internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. - ANKARA