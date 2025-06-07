Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Yılı" kapsamında yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Yılı' kapsamında yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi.

Ülke genelinde "aile olmak" vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri planlayan Bakanlık, yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5 bin faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak" açıklamasının ardından her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması hızla yapılarak, hayata geçirilmeye başlandı.

Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapan Bakanlık, icra edilen faaliyetleri kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla indirim anlaşmaları imzalandı

Türkiye'nin toplumsal yapısının temel taşı ailenin güçlendirilmesine kalıcı katkı sağlamak hedefiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetleri kapsamında pek çok bakanlıkla iş birliği gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla gerçekleştirilen iş birliği neticesinde ailelere şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulamasını sağlayan Bakanlık, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yollarının yurt içi uçuşlarında ailelere özel indirimleri hayata geçirdi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimlerini de Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan iş birliği kapsamında vatandaşların yararlanmasına sunan Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle de yüzde 50 Hibeli Mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim desteği ile üretim yapan kadınlara ve toprağa emek veren çiftçilere destek sağladı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında da ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek vererek, genç çiftlere maddi kolaylıklar sağladı.

Bakanlık tarafından Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler "aileyili.gov.tr" internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.