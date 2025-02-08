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AİÇÜ öğrencilerine büyük müjde

AİÇÜ öğrencilerine büyük müjde
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 471 öğrenciye istihdam sağlanacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ağrı Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 471 öğrenciye istihdam sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün katıldığı Ulusal İstihdam Stratejisi toplantısında gençler için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projesi kapsamında AİÇÜ ile Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre AİÇÜ'de aktif olarak öğrenimine devam eden ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki toplam 471 öğrenciye istihdam sağlanacak.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı İŞKUR Müdürü Emrah Ataş tarafından imzalanan protokol ile sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, akademik ve idari faaliyetlerin, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin ve girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Program, 10 aylık süre için geçerli olacak ve programa başvuran öğrenciler kura yöntemi ile belirlenerek istihdam edilecek. İstihdam edilmek üzere belirlenen öğrenciler, haftalık en fazla yirmi iki buçuk saat ve toplam üç gün hizmet alanlarında faaliyette bulunacak.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda açıklanan program ile gençlerin istihdam edilmesinin hem ekonomik büyüme hem de toplumsal kalkınma açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de gençlerin iş bulmalarını sağlamak için çeşitli programların uygulandığını belirten Prof. Dr. Karabulut, "Gençlerimize böyle bir imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, imzalanan protokolün öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ağrı İŞKUR Müdürü Emrah Ataş ise hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Projesi'nin öğrencilere maddi bir destek sağlamasının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerine de büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Ataş, İŞKUR Gençlik Projesi başvurularının 17-21 Şubat 2025 tarihlerinde arasında 81 ilde bulunan İŞKUR Müdürlükleri'nden ya da online olarak https://genclik.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabileceğini ifade etti. Ataş, ara tatil döneminde bulunan öğrencilerin bulundukları illerde İŞKUR Müdürlüklerine müracaat ederek öğrenim gördükleri üniversite için başvuru yapabileceklerini ve başvuruların alınmasının ardından kura yöntemi ile belirlenen öğrencilerin 3 Mart 2025 tarihinde işe başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Ataş, iş birliği ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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