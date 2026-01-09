Haberler

Gaziantep nakliyatçılarda seçim heyecanı

Gaziantep nakliyatçılarda seçim heyecanı
Güncelleme:
Gaziantep Umumi Nakliyatçılar Odası Başkan Adayı Ahmet Kaya, mevcut oda yönetimini eleştirerek nakliyeci esnafının yıllardır süregelen sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Esnafın hak arayışının somut kazanımlarla olması gerektiğine dikkat çekti.

Gaziantep Umumi Nakliyatçılar Odası Başkan Adayı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamayla nakliyeci esnafına seslenerek mevcut oda yönetimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Kaya, önemli olanın söylemler değil, ortaya konan sonuçlar olduğunu belirterek, nakliyeci esnafının yıllardır çözülemeyen sorunlarının hala devam ettiğini dile getirdi. Oda yönetiminin sadece "sahadayız" demekle değil, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Esnafın yaşadığı sorunların neden çözülemediğinin açıkça anlatılması gerektiğini ifade eden Kaya, güçlü bir odanın bunun karşılığını esnafın işinde ve kazancında hissettirmesi gerektiğini söyledi. Hak aramanın yüksek sesle değil, somut kazanımlarla mümkün olacağını kaydetti.

Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu belirten Ahmet Kaya, kimseyi hedef almadan doğruları dile getirdiklerini ifade ederek, "Bu oda tüm nakliyeci esnafının ortak çatısıdır. Değişimin zamanı gelmiştir" dedi.

Kararın ise her zaman olduğu gibi esnafın iradesinde olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
